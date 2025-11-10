Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 9Folge 3vom 10.11.2025
21 Min.Folge vom 10.11.2025Ab 6

Die Präsidentschaftswahl im Jahre 3012 steht an. Aussichtsreichster Kandidat ist Nixon, aber Leela will sich politisch engagieren und sucht einen Kandidaten, der gegen Nixons Übermacht ankommen kann. Sie wird fündig in Senator Chris Travers. Leela übernimmt seine Wahlkampagne, und schafft es, ihn in den Umfragen weit nach vorn zu bringen. Doch schließlich tritt Nixon eine Hetzkampagne gegen Travers los, in der er behauptet, dass Travers ein Alien sei ...

