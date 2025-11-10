Futurama
Folge 3: Entscheidung 3012
21 Min.Folge vom 10.11.2025Ab 6
Die Präsidentschaftswahl im Jahre 3012 steht an. Aussichtsreichster Kandidat ist Nixon, aber Leela will sich politisch engagieren und sucht einen Kandidaten, der gegen Nixons Übermacht ankommen kann. Sie wird fündig in Senator Chris Travers. Leela übernimmt seine Wahlkampagne, und schafft es, ihn in den Umfragen weit nach vorn zu bringen. Doch schließlich tritt Nixon eine Hetzkampagne gegen Travers los, in der er behauptet, dass Travers ein Alien sei ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Futurama
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom, Science Fiction
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren