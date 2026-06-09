Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Futurama

Sex mit Zapp

ProSieben MAXXStaffel 9Folge 5vom 09.06.2026
Sex mit Zapp

Sex mit ZappJetzt kostenlos streamen

Futurama

Folge 5: Sex mit Zapp

21 Min.Folge vom 09.06.2026Ab 6

So hatte sich Leela ihr Hochzeitstagsgeschenk für ihre Eltern nicht vorgestellt: Als Munda und Morris Leelas selbst gestaltete Retrospektive sehen, erkennen sie, was sie wegen ihrer Ehe alles verpasst haben und trennen sich. Munda bereist das Weltall, während Morris durch alle Abwasserkanäle der Erde surft. Auf einem ihrer Trips lernt Munda den attraktiven Zapp Brannigan kennen, der sie schließlich heiraten will. Kann Leela die Ehe ihrer Eltern noch retten?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Futurama
ProSieben MAXX
Futurama

Futurama

Alle 3 Staffeln und Folgen