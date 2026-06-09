Futurama
Folge 5: Sex mit Zapp
21 Min.Folge vom 09.06.2026Ab 6
So hatte sich Leela ihr Hochzeitstagsgeschenk für ihre Eltern nicht vorgestellt: Als Munda und Morris Leelas selbst gestaltete Retrospektive sehen, erkennen sie, was sie wegen ihrer Ehe alles verpasst haben und trennen sich. Munda bereist das Weltall, während Morris durch alle Abwasserkanäle der Erde surft. Auf einem ihrer Trips lernt Munda den attraktiven Zapp Brannigan kennen, der sie schließlich heiraten will. Kann Leela die Ehe ihrer Eltern noch retten?
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Futurama
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom, Science Fiction
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3-10: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 1-2: Walt Disney Company Germany GmbH (ehem: Buena Vista GmbH (Germany))
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