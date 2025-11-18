Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 9Folge 9vom 18.11.2025
21 Min.Folge vom 18.11.2025Ab 12

Bender steht wegen eines Verbrechens vor Gericht. Sein Anwalt greift zu einem brillanten Verteidigungskniff und erklärt dem Richter, dass Bender als programmierter Roboter nicht über einen freien Willen verfüge und somit auch nicht für seine Handlungen zur Rechenschaft gezogen werden kann. Dieser Argumentation folgt der Richter und spricht den Angeklagten frei. Bender ist nach dem Urteilsspruch jedoch total frustriert ...

