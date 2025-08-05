Zum Inhalt springenBarrierefrei
G’sund bleiben mit Yasmina

Weg mit dem Stress!

krone.tvStaffel 1Folge 2vom 05.08.2025
Weg mit dem Stress!

G’sund bleiben mit Yasmina

Folge 2: Weg mit dem Stress!

5 Min.Folge vom 05.08.2025

Gesund- und Wohlfühlexpertin Yasmina verrät simple, aber smarte Übungen für ein Problem, unter dem wir fast alle, egal ob jung oder alt, leider leiden: Verspannungen im Nacken – von Fehlhaltungen beim Telefonieren und dem ständigen Smartphone-Scrollen.

