Für die Vielsitzer: Übungen, die Rücken entlasten

Länger als eine Stunde am Tag sollte man nicht sitzen: leichter gesagt, als getan, oder? Egal ob am Bürosessel, im Auto, im Zug, oder auf langen Flugreisen: langes Sitzen führt sogar bei Menschen zu Rückenschmerzen, die sonst nie welche haben. Was Sie dagegen tun können, sehen Sie im Video oben.

