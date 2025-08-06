Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
G’sund bleiben mit Yasmina

Gesunde Venen

krone.tvStaffel 2Folge 3vom 06.08.2025
Gesunde Venen

Gesunde VenenJetzt kostenlos streamen

G’sund bleiben mit Yasmina

Folge 3: Gesunde Venen

5 Min.Folge vom 06.08.2025

Schwere Beine, müde Waden oder sichtbare Äderchen? Unsere Venen leisten täglich Schwerstarbeit – und oft merken wir das erst, wenn‘s zwickt! Bei Yasmina dreht sich diesmal alles um unsere Venen: Wie wir sie stärken, Beschwerden vorbeugen und nebenbei auch Krampfadern vorbeugen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

G’sund bleiben mit Yasmina
krone.tv
G’sund bleiben mit Yasmina

G’sund bleiben mit Yasmina

Alle 4 Staffeln und Folgen