G’sund bleiben mit Yasmina
Folge 3: Gesunde Venen
5 Min.Folge vom 06.08.2025
Schwere Beine, müde Waden oder sichtbare Äderchen? Unsere Venen leisten täglich Schwerstarbeit – und oft merken wir das erst, wenn‘s zwickt! Bei Yasmina dreht sich diesmal alles um unsere Venen: Wie wir sie stärken, Beschwerden vorbeugen und nebenbei auch Krampfadern vorbeugen.
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Turnen, Sport
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv