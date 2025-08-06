Zum Inhalt springenBarrierefrei
G’sund bleiben mit Yasmina

Trocken-Übungen

Staffel 2Folge 7vom 06.08.2025
Trocken-Übungen

Trocken-ÜbungenJetzt kostenlos streamen

G’sund bleiben mit Yasmina

Folge 7: Trocken-Übungen

5 Min.Folge vom 06.08.2025

Heute kommen wir gemeinsam ins Schwimmen! Egal ob im Hallenbad, im See oder im Meer, Schwimmen tut einfach gut. Und das gilt sogar doppelt, wenn man den Körper darauf vorbereitet. Und dafür hat Yasmina Übungen vorbereitet.

