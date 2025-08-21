Diese Yoga-Übungen stärken unser HerzJetzt kostenlos streamen
Folge 1: Diese Yoga-Übungen stärken unser Herz
7 Min.Folge vom 21.08.2025
Diesmal gibt es von Yasmina ausgewählte Yoga-Übungen für unser Herz-Kreislauf-System. Yoga stärkt das Herz nämlich nicht nur organisch, in dem es das Stresslevel reduziert – und damit sogar Herzinfarkten vorbeugen kann, sondern auch emotional und spirituell.
