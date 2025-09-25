Das sind die besten Übungen gegen KopfschmerzenJetzt kostenlos streamen
G’sund bleiben mit Yasmina
Folge 6: Das sind die besten Übungen gegen Kopfschmerzen
7 Min.Folge vom 25.09.2025
Diesmal zeigt Yasmina, wie wir lästigen Kopfschmerzen den Kampf ansagen! Diese haben nämlich viel öfter als gedacht mit Verspannungen zu tun. Mit relativ einfachen Übungen kann man da echt viel bewirken, akut, oder auch vorbeugend.
