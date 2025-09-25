Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
G’sund bleiben mit Yasmina

Das sind die besten Übungen gegen Kopfschmerzen

krone.tvStaffel 3Folge 6vom 25.09.2025
Das sind die besten Übungen gegen Kopfschmerzen

Das sind die besten Übungen gegen KopfschmerzenJetzt kostenlos streamen

G’sund bleiben mit Yasmina

Folge 6: Das sind die besten Übungen gegen Kopfschmerzen

7 Min.Folge vom 25.09.2025

Diesmal zeigt Yasmina, wie wir lästigen Kopfschmerzen den Kampf ansagen! Diese haben nämlich viel öfter als gedacht mit Verspannungen zu tun. Mit relativ einfachen Übungen kann man da echt viel bewirken, akut, oder auch vorbeugend.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

G’sund bleiben mit Yasmina
krone.tv
G’sund bleiben mit Yasmina

G’sund bleiben mit Yasmina

Alle 4 Staffeln und Folgen