Die drei Top-Übungen für einen knackigen und schönen PoJetzt kostenlos streamen
G’sund bleiben mit Yasmina
Folge 3: Die drei Top-Übungen für einen knackigen und schönen Po
8 Min.Folge vom 13.11.2025
Yasmina hat diesmal drei Top-Übungen für einen schönen und knackigen Po parat – die Pilates-Übungen sind leicht zum Nachmachen und super effektiv!
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
G’sund bleiben mit Yasmina
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Turnen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv