G’sund bleiben mit Yasmina
Folge 4: Ganz ohne Geräte: Die effektivsten Übungen für deine Traumfigur!
8 Min.Folge vom 20.11.2025
Fitness-Coach Yasmina zeigt, wie die Transformation vom Couchpotato zum Strandcornetto gelingen kann – und zwar komplett ohne Fitness-Equipment und Geräte, also gratis. Mit wirklich effizienten Kraftübungen, die die Figur in Form bringen – wenn man sie diszipliniert ausführt. Yasmina zeigt, wie es richtig geht.
