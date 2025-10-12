Zum Inhalt springenBarrierefrei
G'sund in Österreich: Die geheime Welt der Pilze - Medizin, Nahrung und Gefahr

ORF2Staffel 1Folge 11vom 12.10.2025
Folge 11: G'sund in Österreich: Die geheime Welt der Pilze - Medizin, Nahrung und Gefahr

41 Min.Folge vom 12.10.2025

Ohne Pilze wäre Leben auf der Erde kaum möglich. Sie verbinden Wälder über ihr unterirdisches Myzel, beeinflussen unsere Gesundheit und haben mit der Entdeckung des Penicillins die Medizin revolutioniert. In Kundl in Tirol entstand Europas erste Antibiotikafabrik, die bis heute die einzige Penicillin-Produktion des Kontinents beherbergt. Pilze sind aber nicht nur Heilmittel, sondern auch unverzichtbar für Bier, Brot und Käse – und zunehmend als gesunde Fleischalternative gefragt. Ihr Potenzial als Nahrungsmittel ist enorm, doch beim Sammeln ist Vorsicht geboten: Verwechslungen können lebensgefährlich sein. „G'sund in Österreich“ geht diesen vielfältigen Aspekten auf den Grund – von der medizinischen Bedeutung über die kulinarische Nutzung bis hin zu den Risiken beim Pilzsammeln. Bildquelle: ORF/KiwiTV/

ORF2
