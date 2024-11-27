Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
G'sund in Österreich

G'sund in Österreich: Zwischen Leben und Tod

ORF2Staffel 1Folge 7vom 27.11.2024
G'sund in Österreich: Zwischen Leben und Tod

G'sund in Österreich: Zwischen Leben und TodJetzt kostenlos streamen

G'sund in Österreich

Folge 7: G'sund in Österreich: Zwischen Leben und Tod

42 Min.Folge vom 27.11.2024

Der Tod gehört zum Leben - für manche Menschen stimmt das in besonderem Maße, denn sie haben den Bereich zwischen Leben und Tod bereits betreten. Die Beschäftigung mit der eigenen Endlichkeit ist aber für alle wichtig, deshalb besucht Moderatorin und Ärztin Dr. Christine Reiler in „G’sund in Österreich“ Menschen mit dieser besonderen Grenzerfahrung sowie medizinische Helferinnen und Helfer, die im Graubereich des Lebens agieren. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

G'sund in Österreich
ORF2
G'sund in Österreich

G'sund in Österreich

Alle 1 Staffeln und Folgen