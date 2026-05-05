Galapagos X: NachtlichterJetzt kostenlos streamen
Galapagos X
Folge 21: Galapagos X: Nachtlichter
12 Min.Folge vom 05.05.2026
In der Stadt spielen alle Vögel verrückt. Das Galapagos X-Team reist in die Vergangenheit und findet heraus, dass Doc Crocks Einkaufszentrum, das auch nachts offen hat, für massive Lichtverschmutzung verantwortlich ist. Diese stört die Vögel und andere Tiere in ihrer natürlichen Art zu leben! Wie können die Kinder Doc Crock davon überzeugen, nachts ihre grellen Lichter auszuschalten? Bildquelle: ORF/Big Bad Boo/
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Galapagos X
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Copyrights:© Season 1: ORF Kids