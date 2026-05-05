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Galapagos X

Galapagos X: Nachtlichter

ORF KidsStaffel 1Folge 21vom 05.05.2026
Galapagos X: Nachtlichter

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Galapagos X

Folge 21: Galapagos X: Nachtlichter

12 Min.Folge vom 05.05.2026

In der Stadt spielen alle Vögel verrückt. Das Galapagos X-Team reist in die Vergangenheit und findet heraus, dass Doc Crocks Einkaufszentrum, das auch nachts offen hat, für massive Lichtverschmutzung verantwortlich ist. Diese stört die Vögel und andere Tiere in ihrer natürlichen Art zu leben! Wie können die Kinder Doc Crock davon überzeugen, nachts ihre grellen Lichter auszuschalten? Bildquelle: ORF/Big Bad Boo/

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