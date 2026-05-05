Galapagos X: Herr Flausche-BüxJetzt kostenlos streamen
Galapagos X
Folge 22: Galapagos X: Herr Flausche-Büx
12 Min.Folge vom 05.05.2026
Alle Tiere haaren zur selben Zeit und verstopfen die Stadt mit riesigen Fellknäulen! Gleichzeitig entdecken die Kinder von Galapagos X, dass Doc Crock mit ihrer speziellen, flauschigen Katzenrasse ein neues Trendhaustier erfolgreich unter die Leute gebracht hat. Könnte da ein Zusammenhang bestehen? Bildquelle: ORF/Big Bad Boo/
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Galapagos X
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF Kids