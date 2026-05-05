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Galapagos X

Galapagos X: Herr Flausche-Büx

ORF KidsStaffel 1Folge 22vom 05.05.2026
Galapagos X: Herr Flausche-Büx

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Galapagos X

Folge 22: Galapagos X: Herr Flausche-Büx

12 Min.Folge vom 05.05.2026

Alle Tiere haaren zur selben Zeit und verstopfen die Stadt mit riesigen Fellknäulen! Gleichzeitig entdecken die Kinder von Galapagos X, dass Doc Crock mit ihrer speziellen, flauschigen Katzenrasse ein neues Trendhaustier erfolgreich unter die Leute gebracht hat. Könnte da ein Zusammenhang bestehen? Bildquelle: ORF/Big Bad Boo/

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