Galapagos X: Zeph-igamiJetzt kostenlos streamen
Galapagos X
Folge 25: Galapagos X: Zeph-igami
12 Min.Folge vom 07.05.2026
In der Zukunft sind alle natürlichen Ressourcen aufgebraucht, sodass die Menschen rund um die Uhr mit Recycling beschäftigt sind. Galapagos X reist in die Vergangenheit und findet heraus, dass Doc Crock mit ihren neuen "Recycling-Fabriken" die Leute zum verschwenderischen Umgang mit Rohstoffen animiert. Das können die jungen Umweltschützer nicht auf sich sitzen lassen! Bildquelle: ORF/Big Bad Boo/
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