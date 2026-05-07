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Galapagos X

Galapagos X: Zeph-igami

ORF KidsStaffel 1Folge 25vom 07.05.2026
Galapagos X: Zeph-igami

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Galapagos X

Folge 25: Galapagos X: Zeph-igami

12 Min.Folge vom 07.05.2026

In der Zukunft sind alle natürlichen Ressourcen aufgebraucht, sodass die Menschen rund um die Uhr mit Recycling beschäftigt sind. Galapagos X reist in die Vergangenheit und findet heraus, dass Doc Crock mit ihren neuen "Recycling-Fabriken" die Leute zum verschwenderischen Umgang mit Rohstoffen animiert. Das können die jungen Umweltschützer nicht auf sich sitzen lassen! Bildquelle: ORF/Big Bad Boo/

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