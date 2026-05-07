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Galapagos X

Galapagos X: Schneck' lass nach

ORF KidsStaffel 1Folge 26vom 07.05.2026
Galapagos X: Schneck' lass nach

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Galapagos X

Folge 26: Galapagos X: Schneck' lass nach

12 Min.Folge vom 07.05.2026

Orchids Gemüsegarten ist wie die anderen Gärten der Stadt zahlreichen Schnecken zum Opfer gefallen. Das Galapagos X-Team findet schnell heraus, dass Doc Crocks neues Prestigeprojekt, eine "perfekte" Wohnsiedlung, alle Schnecken aus ihrem natürlichen Lebensraum vertrieben hat. Gemeinsam mit Quinn versuchen die Freunde, die skrupellose Unternehmerin zum Umdenken zu bewegen! Bildquelle: ORF/Big Bad Boo/

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