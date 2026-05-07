Galapagos X: Schneck' lass nachJetzt kostenlos streamen
Galapagos X
Folge 26: Galapagos X: Schneck' lass nach
12 Min.Folge vom 07.05.2026
Orchids Gemüsegarten ist wie die anderen Gärten der Stadt zahlreichen Schnecken zum Opfer gefallen. Das Galapagos X-Team findet schnell heraus, dass Doc Crocks neues Prestigeprojekt, eine "perfekte" Wohnsiedlung, alle Schnecken aus ihrem natürlichen Lebensraum vertrieben hat. Gemeinsam mit Quinn versuchen die Freunde, die skrupellose Unternehmerin zum Umdenken zu bewegen! Bildquelle: ORF/Big Bad Boo/
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