Galaxy Park
Folge 22: Alles auf Anfang
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Der Neutroni zeigt bei allen Tests an, dass sich Aliens im Galaxy Park befinden. Da das sehr unwahrscheinlich ist, erklärt Jo den Test für ungültig und beginnt noch mal von vorn. Mellanies Eltern tauchen im Galaxy Park auf, wovon ihre Tochter absolut nicht begeistert ist. Nur Paula freut sich über den Besuch, weil Betty, Mellanies Mutter, sich so rührend um Paula kümmert. Freddy spendiert den Eltern einen Gratisurlaub. Da die Einnahmen immer geringer werden, entschließt sich Freddy schweren Herzens, Jo zu entlassen. Als er dessen Wohnwagen betritt, macht er eine unglaubliche Entdeckung.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Galaxy Park
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Science Fiction
Altersfreigabe:
6