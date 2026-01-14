Galaxy Park
Folge 26: Das zweite erste Date
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Für Stef wird es immer enger. Der Neutroni funktioniert wieder. Stef kann ihn zwar für kurze Zeit austricksen, doch Jo kommt ihm auf die Schliche. Aber auch Jo nimmt es mit der Wahrheit nicht so genau, was seinen Job betrifft. Os hat Paula versprochen, sich mit ihr zu treffen. Um diesem „Schicksal“ zu entgehen, lässt er sich von Didi auf krank schminken. Doch sobald er wieder gesund ist, will Paula ihm eine neue Chance für ein Date geben.
Galaxy Park
Genre:Science Fiction
Altersfreigabe:
6