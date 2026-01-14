Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 29vom 14.01.2026
Folge 29: Blaues Blut

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Jo hat ein Taschentuch mit blauem Blut gefunden. Nun glaubt er, seinem Ziel ganz nah zu sein. Für Stef wird es eng. Deshalb lenkt er Jos Aufmerksamkeit auf Didi. Didi hat seine Alien-Träume schon fast aufgegeben. Doch als Freddy ihm erzählt, dass wirklich gerade nach einem Alien im Galaxy Park gesucht wird, ist er wieder ganz Feuer und Flamme. Endlich hat Paula eine Verabredung mit Os. Sie darf sich aussuchen, was sie unternehmen. Doch sie hat einfach keine Idee. Da schlägt Mellanie ein Doppel-Date vor. Paula und Os gehen mit Mellanie und Jim aus.

