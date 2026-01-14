Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galaxy Park

Die Enttarnung

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 31vom 14.01.2026
Die Enttarnung

Die EnttarnungJetzt kostenlos streamen

Galaxy Park

Folge 31: Die Enttarnung

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Paula ist nach dem Doppel-Date mit Os überglücklich. Für sie ist jetzt alles himmelblau. Leider ist ihr völlig entgangen, dass sich Os und Mellanie füreinander interessieren. Jim ist das allerdings nicht entgangen. Er bittet Mellanie, in Ruhe alles zu überdenken. Und solange sie überlegt, was sie will, möchte er Abstand von ihr. Für Stef wird es immer gefährlicher. Als er sein Taschentuch aus Jos Wohnwagen stiehlt, merkt er nicht, dass er dabei gefilmt wird. Nun erfährt Femke von Jo die erschreckende Wahrheit.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Galaxy Park
Studio 100 International
Galaxy Park

Galaxy Park

Alle 1 Staffeln und Folgen