Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galaxy Park

Schreie in der Nacht

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 34vom 14.01.2026
Schreie in der Nacht

Schreie in der NachtJetzt kostenlos streamen

Galaxy Park

Folge 34: Schreie in der Nacht

12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Schreiend wacht Os in der Nacht auf. Didi erschreckt sich zu Tode und Stef ist ratlos. Auch tagsüber verhält sich Os merkwürdig. Er ist nicht mehr er selbst. Jo redet immer eindringlicher auf Femke ein, mit ihm zusammen zu arbeiten. Doch erst nach einer Weile kann sie sich dazu überwinden, Jo Informationen über Stef zu verschaffen. Sie kann es nicht fassen, dass Stef ein Alien ist. Bisher war er für sie ein ganz normaler Junge.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Galaxy Park
Studio 100 Kids
Galaxy Park

Galaxy Park

Alle 1 Staffeln und Folgen