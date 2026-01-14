Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 KidsStaffel 1Folge 35vom 14.01.2026
Folge 35: Auch ein Alien sagt mal die Wahrheit

12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Stef vertraut sich seiner Freundin immer mehr an und erzählt ihr einiges über sich. Femke tut sich schwer, ihre Informationen an Jo weiterzuleiten. Doch Jo setzt sie unter Druck und erklärt ihr, dass die Exos gefährlich sind und lügen. Doch was Stef bisher erzählt hat, entspricht der Wahrheit.

Studio 100 Kids
