Galaxy Park

Feind vom Planeten Kronos

Staffel 1Folge 36vom 14.01.2026
Feind vom Planeten Kronos

Folge 36: Feind vom Planeten Kronos

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Freddy steckt finanziell in der Klemme. Jo gibt ihm den Rat, an Frau Cortes Räume zu vermieten, damit sie dort ihre Workshops abhalten kann. Freddy nimmt auch gleich Kontakt zu ihr auf. Stef gesteht Femke seine Liebe und lässt Rosen für sie tanzen. Obwohl sie ihn ausspioniert, ist sie sehr ergriffen. Jo, der Gesandte vom Planeten Kronos, erhält den Befehl, EXO-7 auszuschalten.

