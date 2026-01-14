Feind vom Planeten KronosJetzt kostenlos streamen
Galaxy Park
Folge 36: Feind vom Planeten Kronos
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Freddy steckt finanziell in der Klemme. Jo gibt ihm den Rat, an Frau Cortes Räume zu vermieten, damit sie dort ihre Workshops abhalten kann. Freddy nimmt auch gleich Kontakt zu ihr auf. Stef gesteht Femke seine Liebe und lässt Rosen für sie tanzen. Obwohl sie ihn ausspioniert, ist sie sehr ergriffen. Jo, der Gesandte vom Planeten Kronos, erhält den Befehl, EXO-7 auszuschalten.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Galaxy Park
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Science Fiction
Altersfreigabe:
6