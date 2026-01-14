Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galaxy Park

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 39vom 14.01.2026
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Bei Mellanie und Os kommt es zu einem ersten Kuss. Os erhofft sich, dass daraus eine Beziehung entsteht. Mellanie sieht das anders. Freddy schöpft wieder Hoffnung, doch noch den Galaxy Park retten zu können. Dolores will ihn mit einem potentiellen Investor zusammenbringen. Femke wird von Jo immer mehr unter Druck gesetzt. Er will endlich wissen, wo sich der Transformationsort befindet. Als sie immer noch zögerlich reagiert, macht er ihr deutlich, dass die Uhr für alle tickt.

