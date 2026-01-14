Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galaxy Park - Staffel 1, Folge 44 vom 14.01.2026
Jo taucht wieder auf und liefert sich mit Stef ein Duell. Stef zeigt sich nicht erstaunt, dass Didi sich nicht mehr daran erinnern kann, dass er Bescheid weiß, dass sich zwei Aliens im Galaxy Park aufhalten. Femke steht Dolores, der neuen Geschäftspartnerin von Freddy, misstrauisch gegenüber. Sie möchte unbedingt, dass Mellanie Dolores im Auge behält. Doch Mellanie findet Dolores sehr sympathisch. Bis sie ein Telefonat belauscht. EXO-7 versichert dem Captain, dass er seine Schwächen überwunden hat und bald das letzte Opfer, Femke, „liefern“ wird.

