Galaxy Park
Folge 44: Das Duell
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Jo taucht wieder auf und liefert sich mit Stef ein Duell. Stef zeigt sich nicht erstaunt, dass Didi sich nicht mehr daran erinnern kann, dass er Bescheid weiß, dass sich zwei Aliens im Galaxy Park aufhalten. Femke steht Dolores, der neuen Geschäftspartnerin von Freddy, misstrauisch gegenüber. Sie möchte unbedingt, dass Mellanie Dolores im Auge behält. Doch Mellanie findet Dolores sehr sympathisch. Bis sie ein Telefonat belauscht. EXO-7 versichert dem Captain, dass er seine Schwächen überwunden hat und bald das letzte Opfer, Femke, „liefern“ wird.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Galaxy Park
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Science Fiction
Altersfreigabe:
6