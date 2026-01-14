Galaxy Park
Folge 49: Superstar
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Stef sorgt dafür, dass das Playback-Verfahren von Mellanie nicht klappt. Er schickt Paula zum Singen auf die Bühne und alle staunen, wie talentiert sie ist. Sie ist ein Superstar. Mellanie und Os haben Femke dabei geholfen, Dolores zu entlarven. Die sieht sich schon kurz vorm Ziel, muss aber feststellen, dass ihr Plan nicht aufgegangen ist. Femke hat die schwere Aufgabe, ihren Vater über Dolores aufzuklären.
Genre:Science Fiction
Altersfreigabe:
6