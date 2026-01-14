Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galaxy Park

Abschied

Staffel 1Folge 50vom 14.01.2026
Abschied

Galaxy Park

Folge 50: Abschied

Folge vom 14.01.2026

Freddy wirft Dolores raus und überlegt, ob er den Galaxy Park verkauft, um seine Zukunft und die seiner Tochter abzusichern. Aber alle wollen im Galaxy Park bleiben. Keiner von den jungen Leuten möchte wieder in sein altes Leben zurück.Stef bittet Femke um Verzeihung, für das, was er mit ihr vorhat.

