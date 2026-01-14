Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galaxy Park

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 52vom 14.01.2026
Folge 52: Das weiße Licht

12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Stef erhält den Befehl, all seine Opfer an Bord des Raumschiffs zu bringen. Er führt seine Freunde in den Park, in dem das Raumschiff schon wartet. Doch als er Femke den Aliens zuführen soll, wird ihm klar, dass er die menschlichen Werte schon verinnerlicht hat. Als Freddy das weiße Licht im Park sieht, ist das Raumschiff schon fort. Und wieder hat er keinen Beweis für die Existenz der Aliens im Galaxy Park.

