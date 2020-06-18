Galileo 360° Ranking: Ungewöhnliche UrlaubsideenJetzt kostenlos streamen
Galileo 360°
Folge vom 18.06.2020: Galileo 360° Ranking: Ungewöhnliche Urlaubsideen
45 Min.Folge vom 18.06.2020Ab 12
Wer eine Reise plant, sucht in der Regel entweder nach Action und Abenteuer oder aber sehnt sich nach Ruhe und Entspannung. Das "Galileo 360° Ranking" beschäftigt sich diesmal mit den skurrilsten Urlaubsangeboten und testet diese vor Ort aus. So kann man beispielsweise eine Toilette in schwindelerregender Höhe bestaunen oder einen Trip in die gefährlichste Stadt der Welt buchen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben