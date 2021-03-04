Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo 360°

Galileo 360° Ranking: Außergewöhnliche Jobs

ProSieben MAXX
Folge vom 04.03.2021
Galileo 360° Ranking: Außergewöhnliche Jobs

Folge vom 04.03.2021: Galileo 360° Ranking: Außergewöhnliche Jobs

47 Min.
Ab 12

Wer sich vorstellen kann, hauptberuflich an Superhelden-Kostümen zu nähen, im weltweit größten Fundbüro nach vermissten Dingen zu suchen oder als Mann in die Rolle einer professionellen Geisha zu schlüpfen, ist hier goldrichtig: "Galileo 360° Ranking" blickt hinter die Kulissen jener Jobs, in denen es garantiert nicht langweilig wird. Bildrechte: ProSieben MAXX/Richter, Jan.

