Süße Verführung - Die Erotik des EssensJetzt kostenlos streamen
Galileo 360°
Folge vom 11.10.2013: Süße Verführung - Die Erotik des Essens
111 Min.Folge vom 11.10.2013Ab 12
Schon in der Antike wussten die Menschen, dass Essen nicht nur satt macht, sondern auch der Liebe auf die Sprünge helfen kann. "Galileo 360°" zeigt die Top 7 der Speisen, die Lust auf mehr machen!
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben