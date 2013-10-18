Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo 360°

Am Limit - Fliegen jenseits der Schwerkraft

ProSieben MAXXFolge vom 18.10.2013
Am Limit - Fliegen jenseits der Schwerkraft

Am Limit - Fliegen jenseits der SchwerkraftJetzt kostenlos streamen

Galileo 360°

Folge vom 18.10.2013: Am Limit - Fliegen jenseits der Schwerkraft

110 Min.Folge vom 18.10.2013Ab 12

Bei "Galileo 360°" dreht sich alles um den Traum vom Fliegen. Dädalus und Ikarus haben es schon in der Antike versucht. Tom Cruise hat es in "Top Gun" besser gemacht und weder Tod noch Teufel gefürchtet. Spätestens seitdem ist Kampfjetpilot der Traumberuf vieler junger Männer. Doch wie wird man das eigentlich? "Galileo 360°" zeigt es.

Alle verfügbaren Folgen