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Galileo 360°

Wildes Afrika

ProSieben MAXXFolge vom 24.04.2014
Wildes Afrika

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Galileo 360°

Folge vom 24.04.2014: Wildes Afrika

109 Min.Folge vom 24.04.2014Ab 12

"Die Europäer haben die Uhr, wir haben die Zeit", lautet ein afrikanisches Sprichwort. Der schwarze Kontinent lebt bis heute nach seinem eigenen Rhythmus und schreibt dabei Geschichten, die es in dieser Form nirgendwo anders auf der Welt gibt. "Galileo 360°" erzählt einige von ihnen. Über den afrikanischen König in der deutschen Nachbarschaft, über den dritten Frühling ausrangierter Autos und über das Leben der Hadzabe, die bis heute ohne Wohnsitz oder Geld auskommen.

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