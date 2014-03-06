Galileo 360°
Folge vom 06.03.2014: War früher alles besser?
110 Min.Folge vom 06.03.2014Ab 12
Das Gras ist beim Nachbar immer grüner - und früher war alles besser. Oder etwa doch nicht? "Galileo 360°" wagt eine Zeitreise und vergleicht das Leben von damals mit dem von heute. Schließlich gibt es Errungenschaften wie die Rente oder Versicherungen erst seit rund 200 Jahren. Der Blick zurück bietet auch Kurioses: Wie war wohl eine Führerscheinprüfung vor 100 Jahren? Und wie genau fing eigentlich alles mit dem Internet an?
