Galileo 360°

Das Leben der Anderen - Ungewöhnliche Menschen rund um den Globus

ProSieben MAXX Folge vom 01.07.2016
Das Leben der Anderen - Ungewöhnliche Menschen rund um den Globus

Das Leben der Anderen - Ungewöhnliche Menschen rund um den GlobusJetzt kostenlos streamen

Galileo 360°

Folge vom 01.07.2016: Das Leben der Anderen - Ungewöhnliche Menschen rund um den Globus

110 Min. Ab 12

Lebe lieber ungewöhnlich. "Galileo 360°" begleitet Menschen, die den grauen Alltag weit hinter sich gelassen haben - auf welche Weise auch immer. Manche lassen sich so oft operieren, bis sie zu einer lebendigen Manga-Puppe werden. Andere leben auf einem Friedhof oder haben sich vorgenommen, komplett ohne Geld auszukommen. Interessant ist aber auch das passende Gegenstück zu diesen Geschichten: Wie empfindet der Stamm der Iban aus Borneo das Leben in Deutschland?

