Galileo 360°
Folge vom 12.02.2015: Immer am Limit
110 Min.Folge vom 12.02.2015Ab 12
Minusgrade im zweistelligen Bereich sind im Januar oder Februar keine Seltenheit. Doch was kann man trotz eisiger Temperaturen unternehmen? Wo in Deutschland wird im Winter die beste Indoor-Action geboten? Was macht das Erlebnis besonders? "Galileo 360°" hat sieben Orte gefunden, an denen man wetterunabhängig jede Menge Spaß haben kann. Weitere Themen u. a.: Action-Test im Winter-Freizeitpark
Genre:Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2013
12
