Galileo 360°
Folge vom 26.02.2015: Männer unterwegs
112 Min.Folge vom 26.02.2015Ab 12
"Galileo 360°" ist heute unterwegs - auf der Straße, auf Schienen, zu Wasser oder in der Luft. Unter anderem ist Reporter und Globetrotter Harro Füllgrabe auf der Suche nach den ungewöhnlichsten Methoden, um von A nach B zu kommen. Außerdem: extrem Drahtseilbahn / Harro beim Abschleppdienst / Ein Bild, eine Geschichte / Verkehrschaos Djakarta / Bildgeschichte / Einparkwahnsinn Manhattan / Luxus-Truck Mille Miglia
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2013
Copyrights:© ProSieben