Galileo 360°
Folge vom 05.03.2015: Wohnen extrem
110 Min.Folge vom 05.03.2015Ab 12
Vom Pool über ein Gefängnis bis hin zum kostenlosen Supermarkt - das alles findet man in den USA auch unter der Erde. "Galileo 360°" stellt einen Luxusbunker vor, in dem man sogar einen Atomkrieg überleben könnte. Außerdem: Haus steht Kopf / Das größte Wohnhaus der Welt / Mein Leben als Obdachloser / Wohnungsnot in Hongkong / Living in a Box / Deutschland Deine ... skurrilen Häuser
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben