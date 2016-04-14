Galileo 360° Ranking Spezial - "Crazy Jobs (2)"Jetzt kostenlos streamen
Galileo 360°
Folge vom 14.04.2016: Galileo 360° Ranking Spezial - "Crazy Jobs (2)"
45 Min.Folge vom 14.04.2016Ab 12
Weiter geht's mit den verrücktesten Jobs der Welt: In Jakarta gibt es professionelle Mitfahrer, die dafür bezahlt werden, sich von A nach B trasportieren zu lassen. Gestresste New Yorker engagieren für ihre Vierbeiner einen Hunde-Animateur, in Hollywood gibt es sogar eine Managerin für Hunde.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben