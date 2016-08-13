Galileo 360° Ranking Spezial - "Crazy Animals"Jetzt kostenlos streamen
Galileo 360°
Folge vom 13.08.2016: Galileo 360° Ranking Spezial - "Crazy Animals"
Folge vom 13.08.2016
Verrückte Superlative aus der Tierwelt sind heute das Thema bei "Galileo 360° Ranking Spezial". Unter anderem geht es um schwimmende Schweine auf den Bahamas, eine Affen-Dame bemuttert ein Tigerbaby, surfende Mäuse, Lamas als Golfcaddys, Kakerlaken, die Wettrennen veranstalten und Spinnen, die gegeneinander kämpfen. Außerdem: Elwood - der hässlichste Hund der Welt.
