Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo 360°

Galileo 360° Ranking Spezial - "Crazy China"

ProSieben MAXXFolge vom 20.08.2016
Galileo 360° Ranking Spezial - "Crazy China"

Galileo 360° Ranking Spezial - "Crazy China"Jetzt kostenlos streamen

Galileo 360°

Folge vom 20.08.2016: Galileo 360° Ranking Spezial - "Crazy China"

45 Min.Folge vom 20.08.2016Ab 12

Die Reporter von "Galileo 360°" reisen einmal mehr nach China und bringen schier unglaubliche Geschichten mit. Schließlich gibt es in China nichts, was es nicht gibt. Ein Kung-Fu-Meister, der einen Kopfstand auf einem Nagel zeigt, ist ebenso im Ranking enthalten wie ein nachgebauter Roboter aus dem Film "Transformers". Außerdem: ein Chinese, der abhängig von Chili-Schärfe ist, ein Bootcamp für Internet-Süchtige und Augapfelmassagen.

Alle verfügbaren Folgen