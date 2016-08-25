Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXX Folge vom 25.08.2016
Folge vom 25.08.2016: Da können Sie noch was lernen!

111 Min. Ab 12

In der Schule beginnt der Ernst des Lebens. Das gilt für diese Institutionen in ganz besonderem Maß: "Galileo 360°" ist zu Gast in einer Maori-Schule im neuseeländischen Auckland, in der Zirkusschule "Karandasch" in Moskau und in einer Schule in China, an der den Kleinen in erster Linie eines beigebracht wird: Disziplin. Auch die Ausbildung zum Kung-Fu Meister an der größten Kampfkunstschule der Welt erfordert viel Durchhaltevermögen.

