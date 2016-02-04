Galileo 360°
Folge vom 04.02.2016: Es lebe der Sport!
108 Min.Folge vom 04.02.2016Ab 12
Für den Schweizer Extremsportler Freddie Nock gilt: "The Sky is the Limit". Bei einem Weltrekordversuch spannt der 50-Jährige sein Seil auf mehr als 3.500 Metern Höhe zwischen dem Biancograt am Piz Bernina und dem Piz Prievlus im Oberengadin. Zunächst will er die Distanz von 347 Metern sogar blind bewältigen. Außerdem begleiten wir einen deutschen Schüler bei seinen Vorbereitungen auf die Gedächtnisweltmeisterschaft. Prison-Fights, Speedflying und Trickpong sind weitere Themen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben