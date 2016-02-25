Galileo 360°
Folge vom 25.02.2016: So wohnt die Welt
111 Min.Folge vom 25.02.2016Ab 12
Die eigenen vier Wände - ein Ausdruck von Individualität. Die "Galileo 360°"-Reporter reisen auf der Suche nach skurrilen Wohntrends und Extremen um die Welt. Zum Beispiel nach China, wo als Antwort auf den Mangel an Wohnraum der Trend der sogenannten "Cavepeople" entstand. Dasselbe Problem haben viele japanische Großstädte, allen voran Tokio. Wie sieht es zum Vergleich in New York und Rio aus? Und wo steht das schmalste Haus der Welt?
Genre:Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2013
