Galileo 360° Ranking Spezial - "Crazy USA"
Galileo 360°
Folge vom 29.12.2016: Galileo 360° Ranking Spezial - "Crazy USA"
112 Min. Folge vom 29.12.2016
Für diese Ranking-Ausgabe hat die "Galileo 360°"-Redaktion spannende Geschichten aus den USA zusammengetragen - zum Beispiel die kleinste Bodybuilderin, der schnellste Schütze oder der längste Hals der Welt. Außerdem geht es um den No Pants Day, einen Eventsupermarkt, einen Schönheitswettbewerb für Kühe und eine Hundehochzeit.
Genre:Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2013
