Galileo 360° Ranking: Helden des Alltags
Galileo 360°
Folge vom 02.07.2020: Galileo 360° Ranking: Helden des Alltags
46 Min.Folge vom 02.07.2020Ab 12
Die Welt hat viele versteckte Helden des Alltags zu bieten. Das "Galileo 360° Ranking" widmet sich in dieser Ausgabe ehrenamtlichen Helfern, mutigen Rettern und tollkühnen Erfindern, die sich in den Dienst der Bevölkerung stellen und damit zum Wohl aller beitragen.
Genre:Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2013
12
