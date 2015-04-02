Galileo 360°
Folge vom 02.04.2015: China Spezial
110 Min.Folge vom 02.04.2015Ab 12
China ist "das Reich der Mitte". Was natürlich nicht bedeutet, dass es in dem riesigen Land nichts Extremes zu erleben gibt. Im Gegenteil. "Galileo 360°" zeigt nicht nur, wie das Land wirtschaftlich vom Problemkind zum Motor der Weltkonjunktur wurde. Auch besondere Geschichten finden ihren Platz - wie das Dorf der Schlangen oder die Erfindung des Gesichtsbikini.
