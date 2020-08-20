Galileo 360° Ranking: Crazy Food - Typisch deutsch!Jetzt kostenlos streamen
Galileo 360°
Folge vom 20.08.2020: Galileo 360° Ranking: Crazy Food - Typisch deutsch!
46 Min.Folge vom 20.08.2020Ab 12
Die deutsche Küche hat so einige Köstlichkeiten zu bieten. Manche Restaurants interpretieren die klassischen Gerichte auf ihrer Speisekarte jedoch völlig neu. Welche Spezialitäten das sind, verrät Moderatorin Funda Vanroy im "Galileo 360° Ranking". Bildrechte: ProSieben MAXX/Richter, Jan.
Genre:Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben