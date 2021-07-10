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Galileo am Samstag

Thema u. a.: Lost Place: Scary Hotel Malaysia

ProSiebenStaffel 2021Folge 27vom 10.07.2021
Thema u. a.: Lost Place: Scary Hotel Malaysia

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Galileo am Samstag

Folge 27: Thema u. a.: Lost Place: Scary Hotel Malaysia

50 Min.Folge vom 10.07.2021Ab 12

In den aktuellen Zeiten sehnt sich jeder nach Urlaub in der Ferne. Aber wer würde dafür sogar in einem Hotel absteigen, das bereits Kulisse für einen Horrorfilm war? "Galileo"-Reporter Paul Bobrowski checkt für eine Nacht im "Amber Court" in Malaysia ein und macht dabei seltsame Entdeckungen.

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